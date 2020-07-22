Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе

Москва, 22 июля. Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе. Фолловеры, увидев художества на теле артистки, запаниковали и завалили ее вопросами о тату.

Знаменитость часто радует поклонников новым кадрами в социальных сетях, и в ее профиле в Instagram появился снимок, сделанный на море. Звезда в бикини позирует на яхте на фоне морских пейзажей.

На теле звезды красуется огромная татуировка, разглядеть которую оказалось не так-то просто. Поклонники сразу же приняли расспрашивать звезду о художествах на теле.

Примечательно, что некоторые интернет-пользователи догадались, что татуировка временная, но решили получить подтверждение от 29-летней певицы.

«Тату временное, Ню?» — спросила у звезды пользователь с ником elenakolpakovaa. «Конечно», — ответила на вопрос Нюша.

Между тем поклонники звезды отметили, что она прекрасно выглядит даже с татуировкой. Не обошли стороной фолловеры и точенную фигуру знаменитости.

Поп-певица взяла перерыв в работе и улетела вместе с мужем Игорем Сивовым и дочкой отдыхать в Крым. Недавно исполнительница ошарашила поклонников, откровенно рассказав о начале отношений с мужем. Нюша призналась, что она закрутила роман с Сивовым, когда он был еще женат. По ее словам, она не хотела разбивать семью, это было для нее табу, но в итоге произошло то, чего она избегала.