Гузеева резко ответила подписчице, назвавшей ее «баржей»

Москва, 22 июля. Ведущая программы «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева поделилась с поклонниками новым фото в Instagram. В комментариях у телеведущей разгорелся конфликт с подписчицей, заметившей у Гузеевой лишний вес.

Снимок, опубликованный в соцсети, был сделан год назад на фестивале друга телеведущей — актера Эвклида Кюрдзидиса.

«Лара, надо худеть! Как баржа на фото», — написала в комментариях под фото одна из пользовательниц Instagram.

«Я похудею, но у вас ни красоты, ни такта не появится», — резко ответила подписчице Гузеева.

Вступить в диалог с женщиной, раскритиковавшей фигуру телеведущей, решили многие поклонники Гузеевой.

«Ну что за люди, обязательно надо гадости писать?!» — возмутилась nina.agasaryan.

«Между прочим, Лара очень даже прекрасно выглядит на фото!!! Некрасиво поступили, зря вы так», — написала indira_nika.

«Почувствовали себя лучше, унижая другого человека? Избавляйтесь от зависти и повышайте самооценку», — посоветовала angelika197270.

«Посмотрела ваши фото. <…> Лучше бы промолчала», — прокомментировала lomlove1981.

«Сначала нужно смотреть под свой нос и на себя в зеркале», — встала на защиту телеведущей anechka_apopii.

Отметим, что Гузеева практически никогда не оставляет без внимания критику в комментариях в Instagram. Например, ранее телеведущая ответила подписчице, которая сравнила ее с алкоголичкой.