Как похудеть мужчине: избавляемся от лишнего правильно

Как показывают многочисленные запросы в поисковиках, вопрос лишнего веса беспокоит не только прекрасную половину человечества. Расскажем, как быстро похудеть мужчинам, чтобы соответствовать своим стройным спутницам и оставаться в форме на долгие годы.

Ожирение — настоящий бич современного общества. Сидячий образ жизни, стрессы и перекусы на бегу способствуют быстрому набору килограммов.

Еще не так давно считалось, что красивая фигура — прерогатива женщин, а сильному полу все эти заботы о внешнем виде вроде бы и ни к чему. Мнение это давно устарело, и мужчины все чаще становятся клиентами диетологов. Эта тенденция обусловлена не только желанием быть в тренде, но и заботой о собственном здоровье. Лишний вес значительно сокращает шансы на долголетие, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний, лидирующих среди причин преждевременной смерти.

Не секрет, что мужской и женский организмы функционируют по-разному. Постараемся разобраться в причинах набора веса у сильного пола.

Почему толстеют мужчины?

Доказано, что женщины худеют медленнее. Это обусловлено в том числе и тем, что их спутники от природы наделены более развитой мускулатурой, на поддержание которой тратится больше энергии. Кроме того, наследственный фактор и гормональный фон не играют такой решающей роли. Так что же мешает нашим кавалерам сохранять юношескую стройность?

Переедание. Самая банальная и главная причина. Считается, что добытчик может есть все, что вздумается, и при этом не толстеть. Возможно, когда-то так оно и было, но сейчас «мамонт» добывается не в многокилометровых походах, а перед экраном монитора. Да и домой «рыцарь» добирается не на белом коне, а удобно расположившись за рулем собственного автомобиля. Неправильное питание. Типичная «мужская» еда — бутерброды с жирной колбасой, пельмени и бургеры — не содержит в себе ничего, кроме лишних калорий. Вредные привычки. Курение и злоупотребление алкоголем ведут к сбоям в работе организма, нарушают обменные процессы и замедляют похудение. Чрезмерное потребление сахара. Далеко не все мужчины — сладкоежки. Пирожные, тортики и шоколадки скорее женские слабости, но редко кто откажет себе в баночке-другой сладкой газировки. Частые перекусы. Когда диетологи говорят о дополнительных приемах пищи между завтраком и обедом, они, конечно, не имеют в виду чипсы с колой.

Как похудеть мужчине в домашних условиях

Эти простые правила помогут эффективно сбросить лишнее и сохранить результат надолго:

Старайтесь питаться дома или брать еду с собой. В кафе и ресторанах сложно контролировать состав блюд и размер порций. Двигайтесь, чтобы сжигать больше, чем потребляете. Запишитесь в зал, начните бегать по утрам, хотя бы просто откажитесь от лифта. Спите 7-8 часов в сутки. Больше пейте. Пиво и газировка — под запретом. Только чистая вода в количестве двух литров ежедневно. Делайте перерывы между блюдами. Если чувствуете, что не наелись одной порцией, подождите хотя бы 15 минут, прежде чем взяться за вторую. Не голодайте. Экспресс-диеты до добра не доводят. Вес уходит быстро, но с такой же скоростью возвращается в двойном размере.

Что съесть, чтобы похудеть?

Мы намеренно не предлагаем никаких специальных диет. Во-первых, само это понятие в большинстве своем тяжело воспринимается мужчинами. А во-вторых и в главных, правильное питание должно стать образом жизни наравне с физическими нагрузками и отказом от вредных привычек. Итак, рацион должен включать в себя следующие составляющие:

Сложные углеводы. Без них организм будет расходовать необходимый для мышц белок. Долго перевариваются и дают чувство насыщения. Содержатся в зеленых овощах, муке грубого помола, злаках. Железо. Ускоряет обмен веществ. Главные источники: шпинат, бобовые, моллюски, субпродукты, тофу, красное мясо, горький шоколад. Полезные жиры. Оливковое масло, орехи, жирная рыба и авокадо снижают холестерин и укрепляют сосуды. Белок. Отвечает за набор мышечной массы, а на его переработку тратится много энергии. Белком богаты курица, индейка, творог и яйца.

Как видите, набор продуктов получается весьма приличный, так что бояться голодных обмороков не стоит. Правильное питание и спорт быстро избавят от «пивного» животика и добавят уверенности в себе.