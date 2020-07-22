В храме Победы обвенчали пару ветеранов Великой Отечественной войны

В недавно открытом храме Победы в подмосковном парке «Патриот» впервые состоялась церемония венчания. Первой обвенчанной парой стали блокадник Анатолий Ковалев и его жена, ветеран труда Ирина, сообщает Федеральное агентство новостей.

Супруги живут вместе уже 58 лет, но до сих пор не были обвенчаны, и решились на церемонию в новом храме, построенном в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Ковалевы познакомились в Ленинграде.

«Шел по Невскому, приставал», — смеется Ирина.

Анатолий выбрал карьеру военного, и жене пришлось надолго поселиться с ним в гарнизонах.

«Я с ним — от лейтенанта до полковника, — гордо говорит она, а секрет долгого семейного счастья объясняет лаконично: — Если был не прав — подойди извинись».

Таинство венчания прошло в нижнем храме главного собора ВС РФ, по традициям церковного зодчества специально оборудованном для крещений и венчаний.

Камерный, по сравнению с огромным помещением верхнего яруса, он отделан золотом и синими тонами, а низкие мозаичные своды освещаются приглушенным светом мерцающих витражных ламп. Главные украшения нижнего храма — богатые мозаичные панно и керамика с гжельской росписью. Весь ярус посвящен князю Владимиру и истории крещения Руси.

Церемонию для необычной пары из Московского комитета ветеранов войн провел ключарь храма Победы епископ Стефан Клинский.

По православной традиции, обрядом венчания священник свидетельствует перед Богом серьезность намерений супругов и желание быть вместе друг с другом не только на земле, но и в вечности.

Церковь приветствует венчание даже в преклонном возрасте, подчеркнул епископ.

«Такое решение означает, что люди уже проверили друг друга в долгой семейной жизни и хотят быть вместе до конца, в вечности, вдвоем войти в царство небесное, — объяснил ключарь. — И хотя у них есть уже большой опыт, духовная жизнь очень сложна, в ней есть такие стороны, которые можно пережить и во взрослом возрасте».

Во время церемонии священнослужитель предупредил, что все традиционные ритуальные речи не в полной мере относятся к Ирине и Анатолию. Так, супруги, прошедшие далеко за золотую свадьбу, с улыбкой выслушали вопрос, обещались ли они другой невесте или другому жениху».

«Я мечтала о венчании последние 15 лет, — призналась после церемонии Ирина Ковалева. — Это как новая ступень. Поэтому я очень рада такой возможности. Венчаться в этом вновь открытом храме — абсолютное счастье. Теперь это будет наш семейный храм».

В разговоре с ФАН Ирина рассказала, что волновалась, как классическая невеста.

«Руки дрожали, ноги дрожали», — призналась она.

Поддержать бабушку и дедушку в такой день пришла родня. У Ирины и Анатолия — сын и трое внуков.

«Мне кажется, они венчанием закрепили свои отношения, — высказался внук Сергей. — Знаете, они до сих пор когда друг на друга смотрят, у них огонек в глазах».

Епископ Стефан пожелал обвенчанным силы, здоровья, духовной крепости и «примером помогать другим любить».

Добавим, что провести обряд венчания или крещения в Главном храме ВС РФ могут все желающие.

«Цены стандартные: около 8000 рублей за венчание, — рассказал ФАН епископ. — А если люди неимущие, до нуля сведем».

Первое крещение состоялось в храме 27 июня — крестили сына одного из главных строителей нового собора. Своего ребенка здесь покрестила и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

14 июня в Главном храме ВС РФ прошла церемония освящения с участием патриарха Кирилла.

По замыслу главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу, храм был построен как символ-памятник Победы в Великой Отечественной войне. Множество его деталей наполнены символизмом в память о героической борьбе нашего народа с захватчиками и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов.