Кнутов: Только ядерное оружие России удерживает мир от глобальной войны

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем».

Это — неадекватное заявление. Атомные подводные лодки американцев ходят? Ходят. Атомные авианосцы ходят, такие как «Джордж Вашингтон» из новой серии, которого они недавно спустили на воду? Другие корабли с атомными двигателями у них есть? Есть. Недавно они заявили, что построят крупнейший в мире ледокол с атомной энергетической установкой. И это, оказывается, не «Чернобыль»!

Зато опасения у США вызывает надежная система оружия, которая будет использоваться и защищать территорию нашей страны. Оружие «Судного Дня» — крылатые ракеты «Буревестник»!

Мы же не говорим, что будем по любому поводу использовать эти ракеты. Мы говорим, что применим эти ракеты только в одном случае: если по нам будет нанесен удар или будет угроза существованию России, то есть в критической ситуации. Причем в настолько критической, когда деваться будет уже некуда и вопрос будет стоять о всеобщей ядерной войне и применении, в том числе, этих крылатых ракет.

Поэтому заявления США высосаны из пальца. Более того, у самих американцев есть крайне опасные проекты. Они не стали озвучивать это напрямую и использовали Илона Маска, который сказал, что надо вывезти ядерные боеприпасы в космос, доставить их на Марс и взорвать там, чтобы изменить климат на этой планете. Но сколько понадобится боеприпасов? Это же гигантское количество!

Выходит, они говорят о выводе ядерного оружия в космос как о чем-то вполне допустимом. Причем в нарушение всех действующих на сегодняшний день международных договоров.

США ведут дело к эскалации. Они вышли из всех договоров: о ПРО, об ограничении ракет средней и меньшей дальности. А недавно дали понять, что не будут продлевать СНВ-3. Вашингтон подкладывает мину под Договор о запрете ядерных испытаний и выводе ядерного оружия в космос.

То есть, фактически, если кто и создает «Чернобыль», то в первую очередь сами Штаты. Если они не хотят, чтобы у России было оружие такого типа, надо садиться за стол переговоров и обсуждать эту тему на равных, адекватных условиях, не пытаясь получить для себе преференции, обманув другую сторону.

Мы готовы отказываться от многих видов вооружений, но при условии, что США сделают то же самое. Однако мы видим, что Вашингтон заявляет о развертывании ракет средней и меньшей дальности у наших границ. И даже гиперзвукового оружия, которого у них еще нет, но они грозятся, что в следующем году появится их суперракета.

То есть со стороны Соединенных Штатов идут постоянные угрозы безопасности, суверенитету и территориальной целостности России. Все время идут попытки давления и обмана…

Естественно, мы создаем, создавали и будем создавать свои оборонительные системы — никакой угрозы они не представляют. У нашей страны будут появляться и в определенный момент займут довольно серьезную нишу новые виды вооружений, основанные на новых физических принципах: лазерное, пучковое, гравитационное, кинетическое, электромагнитное.

Но при этом ядерное оружие остается ключевым фактором, который удерживает мир от глобальной войны, а также страны — от столкновения друг с другом. Если бы не было ядерного оружия, обязательно произошли бы военные конфликты между Индией и Пакистаном, между Индией и Китаем. Ну, а США с блоком НАТО уж точно давно бы постарались сделать с Россией то же самое, что они в свое время сделали с Югославией.

Поэтому ядерное оружие пока остается ключевым фактором, который обеспечивает сохранение мира и поддержание безопасности. В нашей Военной доктрине четко прописано, при каких условиях Россия будет применять ядерное оружие. Эта доктрина не секретная, она опубликована, ее можно найти и ознакомиться. Там речь идет о том, что без ядерного оружия мир на земле пока обеспечить невозможно.

При этом мы стремимся к тому, чтобы добиться новых переговоров и подписания новых соглашений. Нужно не раскручивать гонку ядерных вооружений и других видов оружия, а придти к тому, чтобы сначала их заморозить их, а потом перейти к сокращению. А высвободившиеся средства, сэкономленные на всех этим программах, направлять на социальное развитие.

Вчера президент России Владимир Путин как раз подписал указ о том, какие направления развития страны являются приоритетными. Это увеличение продолжительности жизни, развитие здравоохранения и жилищная политика. Мы, конечно же, гораздо с большим удовольствием тратили бы деньги на эти цели, чем на развертывание новых систем ядерного оружия. Но, к сожалению, ВПК США хочет кушать. Он давит на кандидатов в американские президенты, одним из которых является Дональд Трамп, которому нужно обещать этому комплексу какие-то преференции, огромное финансирование.

Поэтому сама система США заставляет их действующего президента выделять колоссальные деньги на гонку вооружений, фактически отказываясь от мирных программ, которые мы предлагаем блоку НАТО и, в частности, Штатам.