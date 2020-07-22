Луцкого террориста выгнали из неонацистского батальона «Азов» за извращения

Москва, 22 июля. Луцкого террориста Максима Кривоша, который взял в заложники пассажиров автобуса, ранее выгнали из неонацистского добровольческого батальона «Азов». Об этом рассказал его бывший сослуживец Феофан Добролюбов.

«Мы вначале вместе состояли в батальоне, и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения», — сказал он в беседе с корреспондентом издания «Коммерсант».

Добролюбов добавил, что речь идет якобы о гомосексуальных наклонностях Кривоша. По словам собеседника издания, тот «давно угрожал что-то такое выкинуть».

Во вторник появилась информация о захвате в центре Луцка автобуса. В нем было 20 пассажиров, напоминает Ura.ru. Захватчик потребовал от президента Украины произнести следующую фразу: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». Владимир Зеленский для освобождения пассажиров выполнил это требование террориста. Видеозапись глава украинского государства разместил в своем аккаунте в Facebook. Спустя полчаса запись была удалена.

Преступника арестовали, кадры задержания появились в Сети. Экс-сотрудник МВД Украины и бывший командующий воевавшего в Донбассе украинского нацбатальона «Крым» Станислав Краснов скептически отнесся к опубликованной видеозаписи. По его мнению, развязка инцидента была не штурмом, а его имитацией. Также он обвинил украинских правоохранителей в «импотенции». Они способны лишь «грабить и репрессировать патриотов», считает бывший военный.