Водка и коньяк подорожают в России с 2021 года

Москва, 22 июля. Министерство финансов РФ выступило с инициативой увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на некоторые виды спиртного. Согласно опубликованному проекту приказа, цены предлагается повысить с 1 января 2021 года.

Речь идет о напитках, крепость которых превышает 28 градусов.

Согласно документу, пол-литровая бутылка коньяка может подорожать на 3% — с 433 до 446 рублей. На 3,5% может вырасти цена бутылки водки объемом 0,5 литра — с 230 до 238 рублей.

Напомним, что ранее стало известно о повышенном интересе россиян к водке в период пандемии. О росте продаж этого вида спиртного рассказал президент российской торговой сети «Магнит» Ян Дюннинг. По его мнению, ажиотаж вокруг горячительного напитка мог быть связан со слухами о его якобы пользе в борьбе с коронавирусом. Топ-менеджер допустил, что водку могли покупать и для дезинфекции.