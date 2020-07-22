Мишустин дал экономический совет регионам с маленьким бюджетом

Москва, 22 июля. Российским регионам с небольшими бюджетами не стоит тратить средства на создание информационной системы социального обеспечения граждан, так как такой проект уже разрабатывается на федеральном уровне. Такой совет дал субъектам премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

По словам главы кабмина, до 2020 года информационная система разрабатывалась на региональном уровне, однако некоторые субъекты не имели для этого средств, а также не обладали учетной базой.

«Это все непросто. Здесь централизация во благо», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр сообщил, что уже существует единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Система будет работать в восьми пилотных регионах.

«Мы считаем, что не стоит регионам, у которых недостаточно средств, тратить на это свои ресурсы», — подытожил глава кабмина.

Ранее в ходе выступления в Госдуме Мишустин рассказал о новом проекте «Социальное казначейство». По словам премьер-министра, проект позволит избавить россиян от сбора справок и хождения по инстанциям для получения социальной поддержки.