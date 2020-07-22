Эксперт объяснил, почему «Буревестник» стал «костью в горле» у американских военных

Российская ракета с ядерной силовой установкой экологически безопасна, считает военный аналитик Вадим Козюлин.

Ранее специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что Вашингтон в ходе переговоров с Москвой будет добиваться отказа от создания некоторых видов вооружений, в частности, ракет с ядерными силовыми установками.

«Некоторые из этих вооружений будут включены (в договор по контролю над вооружениями) просто потому, что в случае с гиперзвуковым оружием с ядерными боеголовками, когда оно размещено на межконтинентальных баллистических ракетах, оно (автоматически) включается. И мы ясно дали понять, что дело обстоит именно так и это даже не обсуждается», — сказал Биллингсли.

Однако, по мнению представителя Соединенных Штатов, ракеты с ядерными силовыми установками не включаются в новую редакцию договора просто потому, что «они вообще не должны существовать».

«Кому вообще нужно иметь крылатую ракету с ядерной силовой установкой? Это же просто-напросто летающий «Чернобыль». Подумайте только о радиоактивном шлейфе, который она будет за собой оставлять. Нет никаких веских доводов, никакой нормальной логики, чтобы вообще иметь такие апокалиптические вооружения», — считает дипломат.

Однако директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин не согласен с заявлением Биллингсли. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он напомнил, что программы по созданию ядерных силовых установок существовали в 70-е годы и в США, и в СССР.

«Уже тогда проекты можно было реализовать, но их отложили в силу того, что технологии были не вполне безопасны и могли оставлять радиоактивный шлейф. Ну и во-вторых, тогда появилось достаточно эффективное ракетное топливо, сначала жидкостное, а позже твердое топливо. Ну а Россия взяла еще старые советские наработки, применила новые технологии и материалы, сделав «Буревестник» очень безопасным, и никакого шлейфа эта ракета не оставляет. Я беседовал с инженерами, и они заявляют, что это полностью экологически безопасная ракета», — утверждает Козюлин.

Единственным исключением могут быть аварийные ситуации, но аварии могут происходить и в море, где ходит огромное количество американских атомных подводных лодок и авианосцев с атомными двигателями.

«Выходит, нам тоже стоит заявить американцам, что им следует позаботиться об экологии для того, чтобы не случилось «океанского Чернобыля». Оружие есть оружие, и это новая технология: на этом двигателе можно летать вокруг планеты и поражать выбранные цели, обходя средства обороны. Вот что на самом деле вызывает беспокойство у американцев, вот почему «Буревестник» стал для них костью в горле», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Российская Федерация впервые в истории опережает другие государства по уровню развития передовых вооружений и военных технологий. По словам гаранта, ни одна другая страна мира не располагает гиперзвуковым вооружением в принципе и уж тем более гиперзвуковым оружием континентальной дальности.