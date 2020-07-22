Автоэксперт объяснил, почему не стоит часто менять машины

Москва, 22 июля. Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал преимущества длительного использования транспортных средств. Он отметил, что обычной срок эксплуатации транспортного средства 15 лет и 500 000 километров.

Один из главных плюсов длительного использования машины заключается, по мнению эксперта, в том, что водить транспорт, который уже давно знаком и близок, удобно и выгодно. Однако это касается исключительно тех водителей, которые разбираются в машинах.

По словам специалиста, на машине можно кататься вечно, но если автолюбитель будет свою «ласточку» «обслуживать, холить и лелеять».

«В обычной эксплуатации срок службы машины — 15 лет и 500 000 км, а после пойдут существенные вложения в ремонт. Это связано с двигателем, трансмиссией и покраской. Железо гниет, и даже алюминий со временем легко разрушается», — пояснил Субботин в беседе с iReactor.

Водитель, покупающий старый автомобиль, доложен быть готов разобраться в нем. Если нет желания, то лучше взять машину в кредит. Эксперт отметил, что частая смена транспортного средства приводит к потере денег, однако если это не смущает, то автомобиль можно обновлять регулярно.