Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

Автоэксперт объяснил, почему не стоит часто менять машины

150
0 Оставить комментарий

Автоэксперт объяснил, почему не стоит часто менять машины

Москва, 22 июля. Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал преимущества длительного использования транспортных средств. Он отметил, что обычной срок эксплуатации транспортного средства 15 лет и 500 000 километров.

Один из главных плюсов длительного использования машины заключается, по мнению эксперта, в том, что водить транспорт, который уже давно знаком и близок, удобно и выгодно. Однако это касается исключительно тех водителей, которые разбираются в машинах.

По словам специалиста, на машине можно кататься вечно, но если автолюбитель будет свою «ласточку» «обслуживать, холить и лелеять».

«В обычной эксплуатации срок службы машины — 15 лет и 500 000 км, а после пойдут существенные вложения в ремонт. Это связано с двигателем, трансмиссией и покраской. Железо гниет, и даже алюминий со временем легко разрушается», — пояснил Субботин в беседе с iReactor.

Автоэксперт объяснил, почему не стоит часто менять машины

Водитель, покупающий старый автомобиль, доложен быть готов разобраться в нем. Если нет желания, то лучше взять машину в кредит. Эксперт отметил, что частая смена транспортного средства приводит к потере денег, однако если это не смущает, то автомобиль можно обновлять регулярно.

«Нравится менять раз в полгода автомобиль и есть деньги — меняй. Машина — это кот в мешке. Если ничего не умеешь делать руками, то она тебя разорит», — сказал Субботин, добавив, что спустя время появляются у машины проблемы, которые потом с трудом можно устранить.

Новости партнеров

Источник: iReactor
Новости партнеров