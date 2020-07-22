Почему электризуются волосы: 5 правил защиты локонов от статического электричества

Легкие, воздушные, пушистые — волосы будут какими угодно, когда они наэлектризованы. Они могут торчать в разные стороны, звонко щелкать при трении об одежду и липнуть на лицо. Если вам не нравится такое поведение собственной шевелюры, узнайте, что делать, если электризуются волосы.

Итак, почему электризуются волосы? Виной тому — статическое электричество, возникающее на волосках. Каждый из них может накапливать электрические заряды, как любой другой предмет. Если вы проводите по прядям синтетической тканью, количество зарядов увеличивается, что и заставляет вашу шевелюру летать и топорщиться.

Волосы электризуются не всегда. Особенно подвержены этому сухие пряди. Если вы часто пользуетесь феном, но забываете наносить кондиционер или увлажняющую маску после мытья головы, будьте готовы бороться со статическим электричеством. Зимой это происходит чаще, чем в другое время года, так как количество провоцирующих факторов возрастает:

морозный воздух на улице;

сухой воздух в квартире и офисе;

контакт с головными уборами и шарфами.

Сухой и холодный воздух пересушивает волоски, а шапки и шарфы из синтетики вызывают увеличение числа электрических зарядов. Справиться с проблемой поможет соблюдение пяти простых правил.

Что делать, если электризуются волосы

Когда волоски стали дыбом, самый быстрый способ сбросить статический заряд — провести по ним влажными руками. Можно сбрызнуть термальной водой или обычной из пульверизатора. Аналогично работают лаки для волос и легкие несмываемые кондиционеры-спреи. Они окутывают волоски невидимой силиконовой вуалью, не позволяют им пересыхать и электризоваться.

Нанесите на кончики пальцев каплю эфирного масла или немного увлажняющего крема. Разотрите в руках, а затем пройдитесь по волосам. Это снимет статику.

В уходе за волосами придерживайтесь этих правил.

1. Используйте увлажняющие средства. Не позволяйте волоскам становиться сухими. Идеально для защиты от статического электричества подходят бальзамы и кондиционеры, содержащие аминокислоты. Это положительно заряженные белки, которые нейтрализуют отрицательные заряды на поверхности волос. Кроме того, бальзамы-кондиционеры могут содержать масла, которые запечатывают влагу внутри волосяного стержня. Это не только защищает от статики, но и оздоравливает локоны, придает им ухоженный вид.

2. Выбирайте металлическую расческу. Когда вы проводите по прядям металлическими зубцами, они буквально смахивают электрические заряды с вашей головы. Пластиковые и деревянные расчески этого не делают. Эти материалы не проводят электричество, а потому сохраняют заряды на волосах. А трение еще и увеличивает их количество, заставляя локоны взлетать вверх.

3. Сушите волосы ионным феном. Если вы вынуждены часто пользоваться феном, вспомните, нет ли у него функции ионизации. Если есть, отлично: ученые считают, что частички воды несут положительные заряды, а волоски — отрицательные. Если направить на них поток ионизированного воздуха, влага будет превращаться в мельчайшие капли и впитываться в волоски, а не испаряться с их поверхности. Это поможет увлажнить локоны, а сохнуть они будут быстрее.

4. Поменяйте шапку, шарф и полотенце. Увеличивают статику на вашей голове ткани, содержащие синтетические нити. Особенно этим грешат нейлон и полиэстер, поэтому не удивляйтесь, что, снимая шапку из полиэстерового волокна, вынуждены наблюдать, как укладка совершенно испортилась. Безопасны для прически натуральные ткани: хлопок, шелк, шерсть. Выбирайте головные уборы, в составе которых только натуральные материалы. И используйте хлопковые полотенца после душа.

5. Выберите средство для глубокого увлажнения. Если вы часто моете голову, наносить бальзам-кондиционер необходимо после каждого мытья. Но даже если вы используете его регулярно, не стоит забывать о глубоком увлажнении локонов. Бальзам работает только на поверхности волосков, средство глубокого увлажнения проникает в их структуру. Наносите увлажняющую маску минимум раз в неделю, старайтесь, чтобы она оставалась на голове как можно дольше. Выбирайте средство, насыщенное маслами, например кокосовым или авокадо. Богатый состав ухаживающей маски сделает волосы хорошо увлажненными. И об их электризации вы забудете надолго.