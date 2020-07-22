Рукавишникова: Повышение квалификации работника не должно ограничивать его права

Недавние события, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, отразились на всех областях нашей жизни. Мы стали свидетелями того, как за короткие сроки существенно изменилась структура и формы некоторых устоявшихся общественных отношений.

Во многом эти изменения коснулись трудовой сферы: большое количество сотрудников было временно переведено на дистанционный режим работы, появились новые формы взаимодействия внутри организаций, толчок к развитию получили корпоративные системы электронного документооборота. К сожалению, пандемия проявила недостатки правового регулирования в трудовой сфере.

В этих условиях очень важно не допустить ущемления прав и законных интересов всех участников трудовых отношений и обеспечить своевременное изменение профильного законодательства.

В апреле 2020 года по поручению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко в Совете Федерации была сформирована рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Деятельность рабочей группы нашла широкий отклик во всех регионах нашей страны, и в адрес сенаторов поступило большое количество инициатив для рассмотрения в этом формате. В том числе многие предложения были связаны с изменением трудового законодательства.

Хочу отметить, что часть этих предложений, касающихся наиболее актуальных вопросов установления режима временной дистанционной работы, уже нашли свое отражение в законодательной инициативе, недавно внесенной в Государственную думу. Но еще, как минимум, два предложения, принципиально поддержанных регионами, заслуживают дальнейшей проработки.

Первая инициатива звучит так: установить обязанность работодателей направлять работников на повышение квалификации или профессиональную переподготовку с учетом интересов работника в части самостоятельного выбора образовательных программ дополнительного профессионального образования.

Сейчас обязательное повышение квалификации предусмотрено для множества должностей и профессий (педагогов, врачей, государственных гражданских служащих, сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, судей, бухгалтеров) и должно проводиться с определенной периодичностью, как правило один раз в 3 или 5 лет. Также законодательно предусмотрено право работника на дополнительное профессиональное образование.

Вместе с тем это право не обеспечено возможностями самостоятельного выбора образовательных программ либо образовательных организаций, реализующих соответствующую программу, в которой заинтересован работник. По мнению экспертов, это существенно ограничивает право работника: имея законодательно закрепленное право на совершенствование уровня своего профессионального развития, он существенно ограничен в его реализации, поскольку все вопросы в данной сфере решаются исключительно работодателем по своему усмотрению.

Стоит вернуться к обсуждению и другого, ранее звучавшего и наиболее проработанного в законодательном плане предложения. Суть его довольно проста — ограничить практику заключения с преподавателями вузов трудовых контрактов сроком на один год и менее.

Напомню, что этот вопрос неоднократно поднимался на площадках Совета Федерации и Минобрнауки России. Все заинтересованные стороны сходятся во мнении о том, что заключение краткосрочных трудовых договоров с преподавателями, работающими по основному месту работы, негативно отражается на качестве преподавания и создает социальную нестабильность в профессорско-преподавательской среде.

В настоящее время мы активно работаем с Минобрнауки над поиском приемлемого решения данной проблемы. У нас уже имеется позиция Минтруда по этому вопросу, в ближайшее время надеемся, что ситуация сдвинется с места. Одним из вариантов решения может стать внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Также в контексте рассмотрения проблем трудовых отношений педагогов вузов необходимо напомнить и о том, что профильным министерством не были приняты методические рекомендации по оформлению эффективных контрактов в образовательных организациях. В связи с этим в вузах сформировалась произвольная практика локального нормотворчества, которая имеет целый ряд недостатков. В частности, это приоритет в стимулировании научной, а не педагогической деятельности преподавателей, отсутствие мер их социальной поддержки, увеличение академической нагрузки педагогов и другие.

При этом хотелось бы увидеть в числе показателей эффективности педагогов не только те, которые производны от критериев эффективности вузов (например, количество научных публикаций в зарубежных информационно-аналитических системах научного цитирования, доходов от научно-исследовательских работ и так далее), но и те, которые имеют прямое отношение к качеству образовательного процесса.

А это использование в учебном процессе инновационных технологий, подготовка методического обеспечения дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, разработка авторских методик преподавания, разработка и ежегодное обновление фондов оценочных средств, подготовка учебно-методической литературы, издание учебников и учебных пособий, превышение учебной нагрузки, а также сверхурочная работа в отпускной период, связанная с подготовкой учебно-методической документации перед началом нового учебного года.