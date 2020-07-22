Мишустин отказался от помощи министров во время отчета в Госдуме

Москва, 22 июля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил главе российского кабмина Михаилу Мишустину, который впервые отчитывается перед парламентом, привлечь к процессу руководителей профильных министерств. Премьер подчеркнул, что на все вопросы депутатов готов отвечать сам без помощи коллег.

По мнению Володина, глава кабмина все «взял на себя», но было бы неплохо, если бы остальные члены правительства себя показали. Спикер нижней палаты допустил, что чиновники «как-то уже притомились».

Мишустин отметил, что по отчету была проведена серьезная подготовка, изучались вопросы. Он попросил, чтобы ему позволили самому выступить и ответить на вопросы. В конце выступления или в перерывах члены кабмина поделятся с депутатами своими планами, допустил глава правительства.