Четыре боевика нейтрализованы в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 22 июля. Четверо боевиков нейтрализованы в ходе активных оперативно-боевых мероприятий в Кабардино-Балкарии.

«Потерь и пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Напомним, 13 июля ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Экстремисты действовали в Ростовской области и готовили нападения на полицейских, а также планировали совершить теракты в медицинских и учебных заведениях.

17 июля террористический акт был предотвращен в Хабаровском крае. Его готовил гражданин одной из республик Центральной Азии. В дальнейшем преступник собирался отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы там активно участвовать в деятельности международных террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.