Инвалиды получат сертификаты на покупку средств реабилитации

Москва, 22 июля. Около 1,6 миллиона российских инвалидов нуждаются в технических средствах реабилитации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

«У нас 1,6 миллиона инвалидов, которые нуждаются в соответствующих технических средствах реабилитации», — сказал глава кабмина.

Премьер-министр сообщил, что в законопроектах уже предусмотрены изменения, позволяющие инвалиду получить электронный сертификат с гарантированной адресной суммой. По словам Мишустина, по сертификату гражданин с ограниченными возможностями выбрать любую модель необходимого технического средства.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко рассказал в интервью Федеральном агентству новостей о недавних изменениях, которые коснулись граждан с инвалидностью. Так, россиянам с ограниченными возможностями стало проще получить право на льготную парковку и продлить инвалидность. Кроме того, для данной категории граждан изменился и механизм получения льгот, прохождения освидетельствования, а также поиска работы.

Также ранее Минтруд России актуализировал классификацию технических средств реабилитации. Это позволит россиянам с ограниченными возможностями бесплатно получить специальные телефоны и протезы с микропроцессорным управлением.