Друзья Прилучного указали на мистические совпадения в отношениях актера с Карпович

Москва, 22 июля. Неожиданный роман между двумя звездами российского телеэкрана Павлом Прилучным и Мирславой Карпович продолжает обрастать новыми подробностями. По мнению друзей актера, в отношениях пары много мистических совпадений.

На протяжении долгого времени брак Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце казался идеальным. Однако в определенный момент пара объявила о разрыве. Место Муцениеце достаточно быстро заняла звезда сериала «Папины дочки» Карпович. По мнению друзей и знакомых актера, такая быстрая смена привязанностей могла быть связана с мистикой и приворотами.

Как сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на собственные источники, в деле может быть замешано приворотное зелье. Сама Карпович не отрицает наличие подобных способностей, хотя и относится к подозрениям с юмором. Ранее девушка опубликовала очередной пост в Instagram, на котором предложила подписчикам приобрести у нее «привороты, примочки, зелья, амулеты и прочие ведьмовские гаджеты». В комментариях многие подписчики заметили, что подозревали наличие у актрисы дара, а сама Карпович написала, что «генетику ничем не прикроешь». Вполне возможно, что с мистическими практиками был связан кто-то из родственников знаменитости.

Судя по всему, друзья Прилучного относятся к произошедшему достаточно серьезно. Дело в том, что на некоторые мистические совпадения в отношениях пары нельзя было не обратить внимание.

«Началось все с того, что в доме Павла стали появляться странные предметы и вещи, которых прежде не было», — объяснили свидетели.

Они были похожи на магические амулеты, которые могли использоваться для подчинения воли человека. Также друзья подозревают, что было применено приворотное зелье.

О «приворожении» Карпович Прилучного ранее говорили и их коллеги по театру. Как сообщалось ранее, во время совместной работы над спектаклем отношение актера к коллеге резко и неожиданно изменилось.