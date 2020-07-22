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Самбурская решила сменить привычный роковой образ

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Самбурская решила сменить привычный роковой образ

Москва, 22 июля. Какой только образ за всю свою актерскую карьеру не примеряла звезда «Универа» Настасья Самбурская. То она придерживается своего натурального цвета, то резко делает стрижку «под мальчика» и красится в синий цвет, то теперь публикует фото в образе нежной блондинки, разжигая любопытство среди фанатов — неужели актриса действительно решила сменить стиль роковой красотки на что-то менее кричащее?

На фото звезда позирует с золотистым блондом и в мейкапе под стать образу — ярко-красными губами и выразительным макияжем глаз, подчеркивающим их цвет. Поклонники, как это часто бывает, во мнениях разделились. Кому-то новый лук звезды пришелся по вкусу, кто-то считает, что в «натуральном цвете» артистке гораздо лучше.

«Брюнетка эффектнее», — безапелляционно заявил подписчик.

«Святая уж прям слишком», — высказался другой.

«Конечно, привыкнем, ты любая огонь, главное, чтобы характер и привычки не менялись», — говорит третий.

Среди фолловеров нашлись и те, кто не против видеть Самбурскую в разных образах, ведь главное, чтобы артистке самой нравился ее вид. Другие же нашли в новом луке Настасьи схожесть со стилем других известных личностей.

«О, под модель Алену Шишкову косит», — поделился мнением комментатор.

«На актрису Наталью Рудову, кстати, чем-то похожа», — пишет другой.

На днях звезда и вовсе шокировала подписчиков снимком с «жутким» макияжем глаз. На фото девушка позирует в черном наряде, а на ее веках рука опытного визажиста нарисовала ложные глаза. Также недавно в Сети появилось фото певицы Светланы Лободы с известным турецким предпринимателем, ставшим в свое время героем мемов.

 

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Источник: Instagram
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