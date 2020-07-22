Бывшие пациенты рассказали о пагубном влиянии коронавируса на внешность

Москва, 22 июля. Переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о резком выпадении волос, которое, по их мнению, было спровоцировано опасной инфекцией. Об этом пишет The Sun.

В статье говорится, что бывшие пациенты медучреждений все чаще жалуются специалистам на облысение после выздоровления. Так, одна из женщин через месяц после выписки из клиники потеряла около 55% своих волос.

«И с каждым днем они выпадают еще больше», — рассказала женщина.

Основательница группы поддержки переболевших коронавирусом пациентов Луиза Барнс рассказала, что более трети членов ее группы стали страдать от частичного облысения, тревожное последствие болезни не обошло стороной и ее внешность.

Медики высказали предположение, что это пагубное явление может быть связано с одним из главных симптомов коронавирусной инфекции — повышением температуры. Они отметили, что при температуре выше 37,5 лихорадка сопровождается выпадением волос из-за нарушений естественного цикла их роста.

По словам трихолога Евы Праудман, у пациентов наблюдается так называемый телогенный отток, когда большое количество волос, находясь в фазе покоя, истончается или выпадает. Однако специалист поспешили успокоить людей, потому что эта проблема имеет временный характер.