В АТОР объяснили, как туристы смогут получить «кэшбэк» 5–15 тысяч рублей за отдых в России

Туристы, решившие отдохнуть в России в 2020 году, получат компенсацию своих затрат в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Кто сможет вернуть часть потраченных денег и как будут проходит выплаты, Федеральному агентству новостей рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство вернет туристам по 5–15 тысяч рублей при отдыхе в некоторых российских регионах — их списки уже составил Ростуризм. На компенсацию затрат туристам будет выделено 15 миллиардов рублей.

«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах», — сказал Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Глава Кабмина добавил, что туристическая отрасль страны находится в сложном положении, и ее необходимо поддержать. Туроператорам уже были предоставлены субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.

Вице-президент туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, как будет осуществляться возврат средств путешественникам. Программа выплаты компенсаций будет действовать в течение 2020 года, причем распространяется она и на поездки в межсезонье.

«Есть утвержденный список направлений, который предложен Ростуризмом. Тур необходимо приобретать у туроператора по внутреннему туризму, который входит в соответствующий федеральный реестр. Очень важно: продолжительность поездки должна быть не менее пяти ночей. Возможность получения этого «кэшбэка» распространяется на все виды внутреннего туризма: водно-речной, экологический, культурно-познавательный и другие», — сказал Дмитрий Горин в комментарии ФАН.

Вице-президент АТОР также описал процедуру получения «туристического кэшбэка». Самое главное — ознакомиться с сайтом Russia Travel и оплачивать поездку картой «Мир».

«Схема получения бонуса очень проста, и туристы смогут принять участие в программе. Для этого они должны зайти в «Мир путешествий РФ» на сайте Russia Travel — это сайт Ростуризма, — выбрать понравившееся предложение у партнеров-туроператоров и забронировать тур на сайте туркомпании. После оплаты, которая осуществляется только картой «Мир», произойдет возврат средств на карту в период до пяти дней», — объяснил Дмитрий Горин.

Он добавил, что в программу путешествий включены 45 новых направлений — от Архангельской области до Татарстана. Ознакомиться со всеми предложениями можно непосредственно на сайте Russia Travel.