В Госдуме до января выступят все ключевые министры

Москва, 22 июля. Депутаты Госдумы могут до января заслушать всех ключевых министров, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Коллеги, как считаете? Будем и дальше председателя правительства грузить вопросами? Михаил Владимирович? Тогда есть предложение, чтобы всех ключевых министров правительства постарались заслушать до января по всем вопросам, которые сегодня не прозвучат. Мы тогда подготовимся и отдельно заслушаем непосредственно в Думе тех, кто сегодня молчаливо находится в ложах», — сказал спикер на пленарном заседании Госдумы.

Ранее в среду Вячеслав Володин напомним, что президент Владимир Путин часть своих полномочий делегировал гражданам России: соответствующие поправки были приняты в ходе общероссийского голосования. Так, по словам спикера, парламент получил дополнительные полномочия: утверждать федеральное правительство и его председателя.

«Конечно, мы должны, со своей стороны, выстраивать уже и новый формат взаимодействия, взаимоотношений. Они должны быть партнерскими, должны быть конструктивными, — добавил он. — Поэтому давайте мы это сделаем на усмотрение председателя правительства, [давайте] адресовать вопросы ему и членам кабинета, министрам и вице-премьерам».

По словам спикера Госдумы, такой формат общения парламента и правительства приживется.

«Наша задача, чтобы мы работали более эффективно», — резюмировал Вячеслав Володин.

Напомним, в среду председатель правительства Михаил Мишустин представляет в Государственной думе отчет о работе кабинета министров.