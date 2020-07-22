Актер из фильма «Сволочи» лишился джипа благодаря другу

Москва, 22 июля. Актер и каскадер Илья Сысоев, который снимался в фильме «Сволочи», был вынужден обратиться в правоохранительные органы и заявить на друга в связи с угоном его внедорожника.

По словам потерпевшего, приятель без разрешения взял ключи от джипа актера Lexus RX 300 и надеялся, что никто об этом не узнает – он покатается и вернет машину. Однако результатом поездки стало ДТП, Lexus был разбит, чего уже скрыть не получилось.

Получив заявление, полицейские в течение полутора часов задержали подозреваемого в угоне джипа. Примечательно, что друг Сысоева проживает в соседней квартире, где его и обнаружили оперативники.

Подозреваемый уже признался в содеянном, экспертам предстоит установить сумму ущерба.

Добавим, что актер известен не только по роли маленького вора в фильме «Сволочи». Он играл в таких картинах, как «Майя» и «Геймеры», снимался в сериале «Розыск-3».