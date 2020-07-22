Лобода опубликовала совместное фото с героем известного мема

Москва, 22 июля. Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками совместным фото с героем известного мема и турецким предпринимателем Нусретом Гекче. Свободолюбивая звезда предложила ему «остаться друзьями» и поблагодарила за теплый прием.

Нусрет Гекче — известный 36-летний турецкий шеф-повар, мясник и ресторатор, владелец одноименной сети стейк-хаусов. Его специфическая и местами экстравагантная манера приготовления мяса породила в Сети целую серию мемов.

Недавно Лобода посетила один из его ресторанов и не смогла не запечатлеть известную личность для своей странички в социальной сети Instagram. На фото артистка нежно обнимается с харизматичным хозяином ресторана. Но, видно, даже такой интересный мужчина не смог добиться расположения звездной красотки.

«Останемся друзьями, спасибо за теплый прием», — подписала снимок артистка.

На удивление, далеко не все подписчики узнали спутника Лободы. Другие же обратили внимание на практически незаметные детали.

«А на большее пускай не рассчитывает, да?» — спрашивает подписчица. «А почему у него ширинка расстегнута?» — вопрошает фолловер Светланы. «Он так счастлив, что, по-моему, штанишки аж расстегнулись», — шутит другой. «Какая вы красивая, а он просто супер», — поделился мнением третий. «Ох ничего себе… Обожаю этих двоих на фото», — призналась поклонница Лободы.

Многие просто забросали артистку вопросами о том, когда же она снова приступит к своей творческой деятельности и выпустит новый сингл. Но звезда по традиции не ответила на бурю вопросов поклонников, решив, вероятно, сохранить интригу.

Недавно Лобода в очередной раз продемонстрировала свою шикарную фигуру. Для этого она надела платье в стиле «мини», чтобы фанаты смогли насладиться ее формами и длинными ногами.