Программу льготной ипотеки в России могут продлить на 2021 год

Москва, 22 июля. Правительство осенью примет финальное решение по возможному продлению программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Считаю важным продолжение снижения ставки на ипотечные кредиты. Напомню, фактически к апрелю месяцу из-за пандемии COVID-19 на 30% упали данные кредиты, а к июню после установления льготной ставки на 31% выросло количество заемщиков. Правительство этой осенью решит, продлевать ли льготную ипотеку под 6,5% на 2021 год. На сегодняшний день очень много людей хотят такую ипотеку», — отметил Мишустин.

По данным премьера, на сегодняшний день россиянам по льготной программе было выдано 80 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 205 млрд рублей. Он отметил, что данная программа была запущена в мае и стала одной из самых успешных антикризисных мер.

Отметим, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса в России запустили в конце апреля. Она действует для кредитов, которые были выданы до 1 ноября 2020 года.