Продюсер Загорский рассказал о паранормальных явлениях на могиле Джуны

Москва, 22 июля. Таинственное свечение и другие аномальные явления на могиле Джуны не раз замечали фанаты знаменитой целительницы. Одним из свидетелей стал и продюсер Андрей Загорский. Об этом он рассказал в день рождения экстрасенса. Сегодня ей исполнился бы 71 год.

По словам продюсеры, зимой при посещении последнего пристанища Джуны на Ваганьковском кладбище его поразило, что надгробие на могиле было теплым. При этом плита на могиле ее сына, похороненного рядом с ней, было холодным. Загорский добавил, что свечения, о котором говорят поклонники Джуны, и сделал предположение, от чего это может зависеть.

«Кто-то может почувствовать энергетику Джуны, кто-то — нет, хотя это слово не совсем подходит», — пояснил он в комментарии Nation News.

Продюсер признался, что был шокирован новостью о смерти целительницы. Они были знакомы лично, и ему до сих пор сложно смириться с ее уходом из жизни.

В том, что на могиле Джуны действительно происходят необъяснимые вещи, убедился и корреспондент NN. Так, после сильного дождя, надгробие Джуны сохло странным образом. После прикосновения к плите на ней остались сухие следы.

Отметим, что Джуна еще при жизни создала вокруг себя ореол таинственности. Ходили слухи, что она могла ставить диагнозы по фотографии, двигать предметы, не прикасаясь к ним. Эти суперспособности женщины опровергал глава комиссии по борьбе со лженаукой, академик РАН Эдуард Кругляков. Однако до сих есть люди, которые верят в то, что Джуна обладала особой силой.