Военные РФ и Турции впервые полностью прошли маршрут патрулирования трассы М-4 в Сирии

Дамаск, 22 июля. Российские и турецкие военные впервые с начала совместного патрулирования сирийской трассы М-4 смогли полностью пройти по маршруту. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«Впервые совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 состоялось по всему маршруту от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн аль-Хабр провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

خاص|| الدورية التركية - الروسية المشتركة على الطريق الدولي M4 pic.twitter.com/hqj2bSEAuF — وكالة شاهد agency_shahed (@agency_shahed) July 22, 2020

Патрулирование по трассе, связывающей Алеппо и Латакию, стало 21-м по счету. Общая протяженность маршрута составила 71 километр. Российская сторона привлекала к патрулированию три БТР-82А. Кроме того, движение колонны с воздуха контролировали беспилотники ВКС России.

Напомним, в начале марта 2020 года на переговорах в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе, где находится зона деэскалации боевиков. Стороны подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии.

Первое совместное патрулирование РФ и Турции состоялось 15 марта 2020 года. Из-за планируемых боевиками провокаций протяженность маршрута патрулирования была сокращена. Ранее военная полиция РФ провела очередное патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.