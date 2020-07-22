Москва, 22 июля. Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, готовится дать большое интервью на телевидении. Предполагается, что «прекрасная няня» расскажет о событиях своей жизни за последний год.

Напомним, близкие актрисы на протяжении последних 11 месяцев старательно скрывали данные о ходе лечения Заворотнюк, никак не комментируя ситуацию в СМИ и социальных сетях. При этом сама артистка находилась в тяжелом состоянии и не могла появляться на публике.

На данный момент ее самочувствие значительно улучшилось, актриса проводит больше времени с супругом и детьми, уже покинув больничную палату.

Ожидается, что в интервью Заворотнюк поделится своими эмоциональными переживаниями, расскажет об инновационном американском лечении и прогнозах ее выздоровления. Положительная динамика стала возможной благодаря современным препаратам и лучевой терапии.

О наступившей у актрисы ремиссии стало известно в мае текущего года, когда ее муж Петр Чернышев отказался от уникальной методики лечения вирусами. При этом медики провели тестирование клеток организма Заворотнюк и определили, какие вирусы способны улучшить ситуацию, передает «Культуромания».