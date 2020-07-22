Проходные баллы в вузы Москвы в 2020 году

Приемная кампания в вузы в самом разгаре. Абитуриенты сдают документы. Родители волнуются: пройдет ли ребенок на бюджет? Шансов больше у тех, у кого выше проходной балл по ЕГЭ, отмечают в вузах. Но сколько нужно иметь в своей зачетной копилке, чтобы пройти на бюджетное отделение, да еще и в один из самых престижных вузов страны?

Мы сделали подборку ведущих высших учебных заведений Москвы с проходными баллами за прошлый год. Данные вступительной кампании нынешнего года станут известны лишь после ее завершения. Но вряд ли цифры сильно изменятся: по традиции конкурс в эти вузы — самый серьезный.

Накануне старта приемной кампании глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что в этом году проходные баллы по ЕГЭ для поступления на бюджетные отделения снизятся по всей стране. Министерство образования выделило деньги на оплату 30 тысяч дополнительных бюджетных мест. Поступить на бесплатные отделения вузов смогут 400 тысяч бывших школьников, это 60% от общего числа абитуриентов.

МГУ — проходные баллы

Конкурс в Московский государственный университет им. Ломоносова традиционно высокий. В прошлом году за место в стенах вуза боролись девять человек. Средний проходной балл на бюджет был 339, но для поступления на востребованные отделения абитуриентам пришлось показывать и лучшие результаты:

по информатике — 440,

по биологии — 437,

на лечебное дело — 453.

Самым высоким был порог на факультет биоинженерии и биоинформатики — 458, самым низким — на историю искусств — 288. В этом году МГУ готов принять 3648 выпускников школ на бюджетные места.

МАИ — проходные баллы

По данным Минобрнауки, Московский авиационный институт входит в пятерку ведущих российских инженерно-технических вузов. Бывшие школьники получают здесь качественное образование по математике и информатике, авиастроению, ракетно-космическим системам, радиоэлектронике. А выпускники трудятся на предприятиях аэрокосмической отрасли, создают и запускают технологичные стартапы, становятся главными инженерами и руководителями госпредприятий.

В прошлом году средний проходной балл в МАИ был 210. Самый низкий — на факультет металлургии (184), высокий — на прикладную математику, информатику и программную инженерию (251–260). В этом году отслеживать шансы на поступление можно на сайте университета в разделе рейтинговых списков. В планах учебного заведения — принять на обучение 3600 человек.

МФТИ — проходные баллы

МФТИ, или знаменитый Физтех, — один из самых мощных технических вузов страны. Здесь бывшие школьники погружаются в мир фундаментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии. А среди его выпускников есть и нобелевские лауреаты, и видные ученые, и руководители масштабных технологических проектов «Яндекса», Сбербанка, НАСА, Российской академии наук.

Минимальный проходной балл в прошлом году составлял 284, а конкурс — восемь человек на место. Самый высокий (392) нужно было показать для поступления на факультет информатики и вычислительной техники.

МИСИС — проходные баллы

МИСИС — крупнейший российский вуз, в составе которого 10 институтов. Это кузница специалистов в отраслях горнодобывающей промышленности, металлургии и новейших областях науки — био-, нанотехнологий и информационных технологий.

По итогам прошлого года минимальный проходной балл для поступления в подразделение вуза, Институт экотехнологий и инжиниринга, составил 230. Для зачисления на бюджет по специальностям «наноматериалы», «электроника» и «наноэлектроника», «физика» нужно было набрать 239–250. А самым серьезным оказался конкурс для поступления в Институт базового образования на факультет лингвистики. Там проходными были 280 баллов.

«Бауманка» — проходные баллы

В МГТУ им. Баумана обучают основам востребованных технических специальностей. Из стен вуза выходят высококлассные инженеры, которые работают в сферах авиации и космоса, энергетики и нанотехнологий, робототехники, высокотехнологичных производств.

В прошлом году наименьший проходной порог сложился на отделении специальных систем жизнеобеспечения — 192. Одно из востребованных направлений университета — проектирование и производство ракетно-космических комплексов — требовало от абитуриентов минимум 223–273 балла. А максимальные результаты ЕГЭ были необходимы для поступления на факультеты прикладной информатики (279), программной инженерии (289) и компьютерной безопасности (288).

МГИМО — проходные баллы

Учиться в Московском государственном институте международных отношений престижно. Его выпускники становятся востребованными специалистами международного класса: дипломатами, журналистами-международниками, политологами, экономистами. Вуз дает крепкую базу для успешной карьеры в России и за рубежом, а потому ежегодно сюда стремятся сотни выпускников школ из всех уголков страны.

В прошлом году МГИМО побил собственный рекорд по количеству заявлений на место. На одно бюджетное место претендовали 36 человек, на контрактное — 11. Больше половины поступивших на бюджет — золотые медалисты и участники международных олимпиад. Проходной балл был высоким. Средний для поступления на бюджет — 364, на популярные специальности — международные отношения, государственное и муниципальное управление — 357–366. Самые высокие результаты ЕГЭ требовались от поступающих на факультет журналистики — 378 баллов.

В этом году конкурсные условия вряд ли изменятся, так как вуз готов предоставить только 451 бюджетное место для выпускников школ.