Руководство «Спартака» пожаловалось на работу рефери главе департамента судейства РФС

Москва, 22 июля. Руководство футбольного клуба «Спартак» обратилось с письмом на имя руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи. Топ-менеджмент выразил недовольство тем, что возникала масса спорных моментов, но решения принимались очень часто не в пользу команды.

В опубликованном на сайте клуба письме сказано, что были надежды на улучшение судейства с приходом на должность Виктора Кашшаи. Однако, число спорных моментов, которые трактовались не в пользу «красно-белых», оказалось весьма большим.

«В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все эти разы принимали решения не в пользу «Спартака», — констатировали авторы письма.

Кроме того, внимание спортивного чиновника обращено на отказ в двух играх от использования системы повторов некоторых моментов. Эти факты оказали влияние на исход матчей с «Локомотивом» и «Сочи», отметил топ-менеджмент.

Авторы письма попросили руководителя департамента проанализировать работу судей, которые обслуживали матчи с участием «Спартака».