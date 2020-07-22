Фильм «Земляне» стал самым популярным в Сети после захвата заложников на Украине

Киев, 22 июля. Фильм «Земляне», который снял режиссер-зоозащитник Шон Монсон в 2005 году, стал самым популярным на сервисе «КиноПоиск» после захвата заложников на Украине. На это обратил внимание блогер Дима SuperVHS в своем Telegram-канале.

Как уточнил пользователь, кинолента за сутки поднялась на 4265 позиций. Ее рейтинг сейчас составляет 8,7 баллов, он был составлен на основе 12,7 тысячи оценок. Документальный фильм сняли вегетарианцы-активисты. В фильме идет речь о людях, которые убивают животных или издеваются над ними ради удовольствия, пищи. Закадровый текст читает получивший премию «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер» американский актер Хоакин Феникс.

Во вторник стало известно о захвате в центре Луцка автобуса, в котором, по данным МВД Украины, находились 20 пассажиров. В украинском министерстве назвали имя захватчика — Максим Кривоша.

Чтобы освободить пассажиров президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, произнеся фразу: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». Однако сразу после штурма, задержания злоумышленника силовиками и освобождения заложников видео со страницы украинского президента исчезло.

Уступка Зеленского террористу вызвала критику некоторых российских телеведущих. Владимир Соловьев заявил, что украинский президент совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада». По мнению телеведущего, теперь «террористы знают, что власть можно продавить. По его словам, «пойдет захват за захватом».