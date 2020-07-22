Мишустин оценил отношения между РФ и Белоруссией

Москва, 22 июля. Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у РФ и Белоруссии отношения стратегические.

В ходе выступления в Госдуме Мишустин указал, что для России принципиально выполнение основных принципов развития Евразийского экономического союза.

«Абсолютно очевидно, что это наши братья, соседи. И мы стратегически с этими странами взаимодействуем, живем, общаемся. У нас очень важно, чтобы точно определенные цели развития союза исполнялись — это четыре свободы: свобода движения товаров, свобода передвижения услуг, свобода движения капитала и рабочей силы», — оценил Мишустин отношения между РФ и Белоруссией.

Премьер-министр страны также заявил, что глубоко верит в в потенциал Союзного договора с Белоруссией. Он отметил, что «работа, которая была проведена, связанная с интеграцией и проработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отличная».

Напомним, Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, которое функционирует с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Председателем в органах ЕАЭС в этом году является Белоруссия. Президент республики Александр Лукашенко ранее заявил, что ждет своего российского коллегу и «доброго друга» Владимира Путина в Минске на встрече в рамках ЕАЭС.