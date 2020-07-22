Москва, 22 июля. Новый проект «Социальное казначейство» позволит избавить россиян от сбора справок и хождения по инстанциям для получения социальной поддержки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы.

«Одним из таких проектов является «Социальное казначейство». Это единая цифровая платформа для всех видов социальной поддержки. Ее смысл — помочь именно тем, кто в этом нуждается, объективно. И главное — избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям», — сказал глава правительства.

По словам Мишустина, российские власти стремятся к проактивному формату работу, и «социальное казначейство» как раз является одним из шагов на пути к этому. Создание платформы включено в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики.

Премьер также отметил, что месяцы работы в дистанционном режиме показали, как можно улучшить цифровой формат взаимодействия населения и власти, чтобы людям было удобно.