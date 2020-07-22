Межевич «поблагодарил» кандидата в президенты РБ Канопацкую за отказ от войны с Россией

Кандидат в президенты республики Беларусь Анна Канопацкая не собирается проводить ни одного предвыборного пикета в свою поддержку и недавно рассказала, что не будет устраивать дебаты с противниками за неимением свободного времени — вместо этого она готовится к тому, чтобы «взять власть в государстве». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на слова Канопацкой, публично выступившей за денонсацию договора о создании Союзного государства с РФ, разрыв соглашений о коллективной безопасности и прекращение договоренностей относительно аренды для военных объектов России на территории Белоруссии. Приняв эти меры, официальный Минск, по убеждению кандидата в президенты РБ, сумеет сделать свое государство «неотъемлемой частью европейской цивилизации».

«Думаю, что в Российской Федерации все 150 с лишним миллионов человек очень обрадовались столь либеральному отношению к своей стране со стороны кандидата в президенты Белоруссии, — улыбнулся Межевич. — Мы счастливы, что она не стала обещать объявить нам войну, пройтись победным маршем до линии Архангельск-Астрахань (предусмотренной утвержденным Гитлером «планом Барбаросса» по захвату СССР. — Прим ФАН), испить водицы из Волги и поставить красно-белое знамя на стенах Кремля».

Политолог добавил, что лично он очень рад тому факту, что такие заявления делаются на фоне оголтелой критики грядущих выборов в Белоруссии.

«Наличие подобных кандидатов, безусловно, свидетельствует не просто о широкой, а о широчайшей демократии в этой стране — настолько огромной, что не действуют вообще никакие ограничения, в том числе связанные со здравым смыслом, — отметил эксперт. — А если серьезно, то я убежден, что мнение госпожи Канопацкой отражает лишь мнение самой госпожи Канопацкой. Реальной поддержки такая позиция в Белорусском обществе не имеет».

Собеседник ФАН выразил согласие с тем, что республика Беларусь (как и любая страна Европы) является частью «европейской цивилизации» — однако выводы, которые делает из этого кандидат в президенты этой страны, слишком похожи на бред, который несут украинские историки.