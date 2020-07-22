Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от коронавируса осенью

Москва, 22 июля. Надежная вакцина от коронавируса может появиться осенью, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я надеюсь, что осенью мы получим свою надежную вакцину от коронавируса. Уже четыре вакцины доказали свою безопасность, по двум клинические испытания находятся на финальной стадии. — сказал он. — Всего 17 научных организаций работает над более чем 26 видов вакцин».

Мишустин также заявил, что в случае прихода второй волны коронавируса, российская медицина будет готова. Так, по его словам, было построено 16 новых инфекционных госпиталей, особенно в непростых регионах, где была высокая заболеваемость.

Ранее премьер-министр заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше, чем США, но бдительность терять нельзя. По его словам, в стране по двум вакцинам уже проводятся клинические испытания, и эти разработки могут быть востребованы в России и во всем мире.

В начале недели в министерстве обороны рассказали, что клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены, а также уже выписаны все добровольцы,у которых результаты анализов однозначно показывают выработку иммунного ответа в результате вакцинации. Накануне министерство также сообщило, что первая российская вакцина от коронавируса готова.