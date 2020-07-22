Агата Муцениеце показала любимого мужчину

Москва, 22 июля. Актриса Агата Муцениеце опубликовала фото подросшего сына Тимофея, которое разделило подписчиков звезды на два лагеря — кто-то утверждал, что парень вылитый отец Павел Прилучный, кто-то настаивал на том, что мальчик пошел в маму.

«Это любовь!», — подписала фото девушка.

На снимке Тимофей позирует с очень серьезным выражением лица, брутальности «будущему покорителю дамских сердец» придают большие солнцезащитные очки. Поклонники, а особенно поклонницы, Муцениеце пришли в восторг от нового фото ее сына, но так и не смогли сойтись во мнении — на кого же больше всего похож мальчик.

«Просто копия Прилучного!», — пишет один. «Очень на маму похож, вообще все дети похожи на Агату», — парирует другой. «А мне кажется, на отца похож, извините», — утверждает третий. «Красавчик, ох, держитесь, девчонки, мамин мальчик», — шутит комментатор. «Раньше казалось на Павла похож. Сейчас прям ваше лицо! Красивые детки у вас!!!», — подытожил подписчик.

В свете последних событий пара Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стала самой обсуждаемой среди обитателей Сети. Еще до начала карантина молодые родители объявили о разводе на фоне испортившихся отношений – по словам Агаты, Павел стал хуже относиться к ней и детям и даже поднимал на бывшую возлюбленную руку. Как только появилась такая возможность, артисты оформили развод, и почти сразу Прилучного заметили в компании новой девушки — актрисы Мирославы Карпович, известной зрителю по съемках в сериале «Папины дочки». Поклонники, радеющие за воссоединение Прилучного и Муцениеце, набросились на Мирославу в соцсетях, так что девушке даже пришлось закрыть свою страницу от возможных комментаторов.