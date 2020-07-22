Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в желании убить ее

Вашингтон, 22 июля. Суд между американской актрисой Эмбер Херд и ее экс-супругом Джонни Деппом продолжает привлекать внимание мировых СМИ. Согласно последней информации, Херд рассказала об поступавших со стороны Деппа угрозах.

Судя по всему, семейная жизнь звездной пары действительно была далека от идеала. Ранее Эмбер обвиняла актера в побоях, а Депп, в свою очередь, заявил об издевательствах со стороны бывшей супруги и обвинил ее в клевете. Однако на этом все не закончилось — Херд, судя по всему, решила подлить масла в огонь и заявила об поступавших ей угрозах.

По словам актрисы, Депп действительно собирался действовать по принципу «любовь до гроба». Артист якобы угрожал убить супругу в том случае, если она уйдет от него, и говорил о том, что у Эмбер есть только один выход из их отношений — смерть. Также знаменитость рассказала о нелицеприятных подробностях общения с мужем.

На суде она заявила, что бывший муж собирался порезать ей лицо, чтобы она стала никому не нужной. Были и угрозы изнасилования — Депп хотел натравить на актрису хулиганов, которые бы над ней надругались. В беседе с одним из своих друзей артист говорил о том, что и сам не против изнасиловать тело Херд после ее кончины.

Другому приятелю Депп направил текст, в котором сообщил о планах сначала утопить сожительницу, а затем сжечь ее тело. Как пишет издание «Семь дней», убийственные обвинения актрисы вполне можно подвергнуть сомнению.

Сам Депп неоднократно заявлял о лжи со стороны бывшей супруги, его слова подтверждали и многочисленные сторонние свидетели. Как сообщалось ранее, бывшие пассии актера публично поддержали его в разбирательстве против Эмбер Херд, а свидетели в суде опровергли обвинения актрисы в побоях.