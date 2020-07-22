Мишустин заявил о подготовке к учебному году 1 сентября

Москва, 22 июля. Премьер России Михаил Мишустин заявил 22 июля о том, что власти готовятся к учебному году, нормальному Дню знаний, который запланирован на 1 сентября. Глава кабмина добавил, что по каждому из субъектов России решение будет принято 20 августа, передает корреспондент ФАН.

«Без сомнения, мы будем принимать решения, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации в каждом субъекте Российской Федерации. За это отвечает руководитель субъекта и главный санитарный врач», — пояснил Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, в России сейчас идет подготовка к 1 сентября. Предполагается, что новый учебный год начнется традиционно. Хотя правительство и не исключает, что ряд субъектов может вернуться к онлайн-обучению. Окончательное решение будет принято 20 августа. Премьер-министр также поблагодарил учителей, за работу в непростых условиях пандемии, когда весь учебный процесс пришлось перевести на онлайн формат.