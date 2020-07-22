Мишустин надеется, что учебный год в России начнется «по-человечески»

Москва, 22 июля. Учебный год в российских школах планируется начать 1 сентября, но окончательное решение будет приниматься отдельно по каждому региону 20 августа, исходя из эпидемиологической обстановки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Я очень надеюсь на то, что мы нормально, по-человечески, 1 сентября отправим детей в школу», — сказал он в ходе выступления в Госдуме.

Мишустин также поблагодарил учителей всех российских школ за то, что они в не простых условиях завершили учебный год. Что касается нового учебного года, то по словам премьер-министра, сейчас во всех регионах ведется активная подготовка.

«Без сомнения мы будем принимать решения, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации в каждом субъекте Российской Федерации. За это отвечает руководитель субъекта и главный санитарный врач», — добавил премьер.

Ранее вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, уже сейчас доля уверенности в этом достаточно высока. Она отметила, что специалисты ведомства уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, «потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя».

По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса было выявлено 789 190 заболевших, 572 053 из них выздоровело, 12 745 — скончались.