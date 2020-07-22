Мишустин призвал не терять бдительность до появления лекарства от коронавируса

Москва, 22 июля. В связи с пандемией нельзя терять бдительность, пока не появится лекарство от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса», — подчеркнул глава кабмина.

По словам Мишустина, отечественные разработки в области вакцины от COVID-19 будут востребованы не только в России, но и в мире. Он сообщил, что по двум вакцинам уже проводятся клинические исследования.

Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов сообщил о готовности первой российской вакцины от коронавируса, в создании которой участвовали военные специалисты, а также ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Он подчеркнул, что все добровольцы, участвовавшие в испытаниях, после выписки чувствовали себя нормально и получили иммунитет.