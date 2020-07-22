Правительство дополнительно профинансирует сельскую ипотеку

Москва, 22 июля. Правительство РФ дополнительно профинансирует льготную сельскую ипотеку. На эти цели будет направлено 2 млрд рублей. Об этом в ходе отчета о работе правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент ФАН.

«Успехи в агропромышленном комплексе, которые мы наблюдаем, являются заслугой людей, которые живут и работают на селе. В связи с этим мы наблюдаем, что сельская ипотека набирает популярность. — сказал он в ходе выступления в Госдуме. — Выдано кредитов на 18,5 млрд рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование в размере 2 млрд рублей, предлагаю поддержать».

Он также сообщил, что правительство планирует закончить актуализацию отраслевых планов импортозамещения к октябрю. По его словам, к настоящему моменту 420 таких проектов, направленных на импортозамещение, уже вышли на серийное производство, еще 950 — завершают подготовку к запуску.

О том, что программа льготной сельской ипотеки в 2020 году должна получить еще 2 млрд рублей, в июне сообщала вице-премьер Виктория Абрамченко. Помимо этого, министерство сельского хозяйства реализует программу комплексного развития сельских территорий, включающую мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению россиян на эти территории и повышению их уровня жизни. В рамках программы с 2020 года также реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.