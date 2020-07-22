Разработчики показали фанатам геймплей Mafia Remake

Москва, 22 июля. Фанаты игры Mafia познакомились с геймплеем популярного шутера. Издание IGN опубликовало в своем YouTube-канале 14-минутный ролик, в котором разработчики рассказали о работе над проектом.

По словам руководителя студии Hangar 13 Хейдена Блекмена, авторы провели полный редизайн игры, фактически воссоздав ее с нуля. С другой стороны, разработчики посчитали нужным сохранить все миссии, всего их будет более 20. Кроме того, в новой версии шутера останутся модель повествования и прочие характерные для оригинала черты, передает «Нью Информ».

Более всего поклонников игры может заинтересовать обзор миссии «Загородная прогулка», которая подробно разбирается в опубликованном видео.

Выход Mafia: Definitive Edition запланирован на 25 сентября. Новая версия боевика будет доступна на всех актуальных игровых платформах — PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Ремейк игры станет динамичнее, а обновленный дизайн улиц сделает погони от полиции более захватывающими. Также в городе, в котором разворачивается сюжет, будет больше людей.

Напомним, оригинал приключенческого экшена вышел в 2002 году и рассказывает о пути становления таксиста Томаса Анджело.