Россиянам предоставят частичную компенсацию за отдых в России

Москва, 22 июля. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о намерении властей выделить 15 млрд рублей на развитие сферы внутреннего туризма. Премьер отметил, эта сумма пойдет на частичную компенсацию тем, кто до конца 2020 года проведет свой отдых в регионах РФ. Сумма частичной компенсации будет варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей, передает корреспондент ФАН.

«Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом», — сказал премьер.

По словам Мишустина, сегодня туризм является одной из самых перспективных отраслей, так как ее развитию способствовал целый ряд масштабных мероприятий, среди них — Чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Он стал праздником для миллионов людей, приехавших со всех континентов. Уверен, многие из них влюбились в нашу страну, яркую, гостеприимную, отличную от сложившихся в мире стереотипов», — сказал он.

Сейчас, по словам Мишустина, туристская отрасль находится в непростом положении, поэтому ее следует не только поддержать, но и обеспечить ей условия для динамичного развития, в том числе открывая новейшие возможности для внутреннего туризма.

Он также отметил, что туроператоры уже получили субсидии в размере около 3,5 млрд рублей.

По словам премьера, хорошие перспективы есть у экологического туризма. Так, в 2019 года был проведен отбор восьми национальных парков для размещения туристической инфраструктуры и создано пять новых особо охраняемых территорий.

Отметим, ранее о субсидировании поездок по России заявило Федеральное агентство по туризму. Соответствующую программу могут запустить в августе-сентябре этого года. Кроме того, Ростуризм может предложить российским туристам скидки на путевки.