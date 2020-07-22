Луцкому террористу грозит пожизненный срок

Киев, 22 июля. Правоохранительные органы Украины предъявили обвинения злоумышленнику, захватившему автобус с людьми в Луцке. В настоящее время фигурант находится в СИЗО, рассказал замглавы украинского МВД Антон Геращенко.

Напомним, что захват автобуса с 13 людьми произошел в центре города 21 июля. У злоумышленника при себе были оружие и взрывчатка. В дальнейшем выяснилось, что захват осуществил судимый украинец Максим Кривош 1975 года рождения.

Свои действия он мотивировал недовольством политической системой в стране. Кроме того, террорист потребовал, чтобы украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне». Глава государства пошел на уступку злоумышленнику.

Переговоры с террористом, в общей сложности, велись в течение 10 часов. В итоге заложники были освобождены, пострадавших нет.

Следствие предъявило Кривошу обвинения в захвате заложников, незаконном хранении оружия и терроризме, сообщает канал «1+1». Антон Геращенко отметил, что обвиняемому грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.

Напомним, что ранее украинский президент объяснил, почему пошел на уступку и выполнил требование обвиняемого.