Названы сроки окончания пандемии коронавируса

Москва, 22 июля. Пандемия коронавирусной инфекции не закончится до Нового года, об этом свидетельствует прирост заболеваемости во всем мире.

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев предупредил россиян, что эпидемия коронавируса закончится нескоро. Он предположил, что, возможно, будут продолжаться сезонные всплески заболевания.

«Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда. Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня, и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди», — сказал эксперт.

По его словам, «до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200–400 заболевших». Сейчас сложно сказать, будет ли вторая волна COVID-19, отметил академик РАН. Он призвал развивать и укреплять санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями, а также обучать врачей общей практики дополнительно по инфекционному профилю.

«Сейчас для борьбы с коронавирусом врачей других специальностей обучили за месяц-два, но в принципе это должна быть более широкая подготовка, чтобы снизить и риск заражения самих медработников. Особенно это важно для терапевтов и врачей общей практики. Невозможно прогнозировать, когда случится новая вспышка, через 5 или 30 лет», — объяснил эксперт.

Инфекция коронавируса стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания, приняли ряд ограничительных мер для предотвращения распространения заболевания.