Умар Кремлев: инициировав Международный день бокса, Россия объединила боксерский мир

В этом году во второй раз будет отмечаться Международный день бокса, хотя в нашей стране этот праздник впервые прошел в 2017 году. И вдвойне отрадно, что именно Россия стала инициатором введения такого важного события, которое теперь отмечается по всему миру. Это лишний раз говорит о том, какую роль играет наша страна в мировом боксе. И это не просто красивые слова, а подтвержденный делами факт.

В принципе, за последнее время все боксерское сообщество сделало колоссальный шаг вперед для консолидации усилий по развитию нашего любимого вида спорта. И празднование Международного дня бокса красноречиво показывает, как весь боксерский мир объединяется для достижения общих целей. Мы движемся в правильном направлении.

На мой взгляд, даже не нужно рассуждать о важности празднования Международного дня бокса… Это уникальное явление! Тут достаточно просто констатировать тот факт, что у такого великого вида спорта, как бокс, должен быть свой день в календаре, о котором должен знать весь мир.

В прошлом году 22 июля по всей планете проходили красочные шоу. В России стало доброй традицией широко праздновать наш день на Красной площади. Вы просто вдумайтесь: много ли событий проходят в таком видном месте? Приведу еще один интересный статистический факт, который наглядно показывает масштабность мероприятия: в прошлом году в праздновании Международного дня бокса приняли участие порядка 400 тысяч человек.

Также именно на Красной площади в 2017 году был установлен рекорд Гиннесса по самой массовой тренировке по боксу — в занятии приняли участие чуть более трех тысяч человек. В прошлом году в такой же тренировке были задействованы более 4200 человек. А в 2018 году в рамках праздника в Москве прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Я в нескольких словах перечислил лишь немногие события, но уже по ним можно сделать вывод, насколько грандиозно празднуется Международный день бокса в России.

К сожалению, в этому году ввиду тяжелой эпидемиологической ситуации мы отказалась от масштабного шоу на Красной площади, поскольку для нас во всех вопросах в приоритете стоит здоровье и безопасность участников и болельщиков. И в этом году праздник пройдет в не менее интересном режиме — в онлайн-формате и под слоганом «Сильнее, чем вчера», который стал девизом для всех боксеров во время пандемии.

Пользуясь случаем, приглашаю всех подключиться к нашей трансляции 22 июля. Уверяю, будет интересно!