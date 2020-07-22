Мишустин рассказал, как пандемия коронавируса изменила российское общество

Москва, 22 июля. Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала сплоченность российского общества. Об этом он рассказал в ходе отчета о деятельности кабинета министров в Госдуме.

Он раз поблагодарил персонал больниц, социальных работников, некоммерческие организации и волонтеров, которые спасают людей с начала пандемии.

«Эти трудные дни показали сплоченность нашего общества. Хочу сказать каждому — спасибо!» — подчеркнул премьер.

Кроме того, председатель правительства призвал быть бдительными до появления лекарства от COVID-19.

Ранее Мишустин рассказал, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран. Он отметил, что в России количество случаев коронавируса на тысячу человек в два раза ниже, чем в США, Бразилии и ряде других стран. Также премьер-министр заявил, что пандемия продемонстрировала способность российского здравоохранения мобилизоваться перед лицом серьезной угрозы. Кроме того, по словам Мишустина, были выявлены направления, которые требуют дополнительных усилий.

Напомним, 15 июля премьер-министр заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Глава кабмина подчеркнул, что пик эпидемии в нашей стране уже пройден.