Коронавирус 22 июля: новые случаи в РФ, протесты в Израиле, Черногория объявила эпидемию

В России выявили 5862 случая заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии в России зарегистрированы 789 190 случаев заболевания COVID-19.

Скончались накануне 165 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев в связи с заболеванием по стране составило 12745.

За сутки из российских больниц выписали еще 9669 пациентов, победивших коронавирус. Общее число выздоровлений по стране составило 572 053.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией COVID-19, произошедших в России и других странах мира за минувшие сутки.

Черногория объявила эпидемию COVID-19

В Черногории объявили эпидемию COVID-19 на всей территории государства из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило правительство страны.

В связи с этим с 22 июля в Черногории введено обязательное ношение масок. Численность массовых мероприятий ограничена до 40 человек на открытом воздухе и до 20 человек — в помещениях.

«На всей территории Черногории провозглашается эпидемия инфекционной болезни COVID-19», — говорится в сообщении правительства Черногории в Twitter.

За последние сутки в стране были протестированы 612 человек, при этом у 98 из них выявлена коронавирусная инфекция. Летальных случаев за сутки зарегистрировано не было. С момента возобновления эпидемии в июне в Черногории зарегистрировали 1920 заболевших, 26 человек скончались.

Акции протеста в Иерусалиме

За нарушение порядка на акции протеста в Иерусалиме были задержаны более 30 человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Израиля. По информации местных СМИ, в митингах минувшим вечером приняли участие несколько тысяч человек: часть протестующих требовала отставки премьера страны Биньямина Нетаньяху, а другая — выступала против планов правительства ввести ограничения на работу ресторанов в связи с пандемией.

Правительство Израиля постановило закрыть спортивные залы, бассейны и танцевальные студии с 17 июля. С 21 июля рестораны могут работать только навынос, а с 24 июля власти планируют ограничить пребывание людей на пляжах. Позже комиссия Кнессета отменила решение о закрытии ресторанов — они смогут работать с учетом установленных ограничений.

Абхазия готова снять ограничения на границе с РФ

Абхазия выступила с инициативой снять ограничения на границе с Россией. С соответствующим предложением к правительству РФ обратился президент республики Аслан Бжания.

«Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Абхазии.

Отмечается, что Абхазия может приступить к снятию ограничений на границе с Россией в любой момент, однако вопрос об открытии госграницы будет решен по согласованию с РФ.