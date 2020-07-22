Москва, 22 июля. В России выявили 5862 новых случая коронавируса за сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 789 190. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Новые случаи были выявлены в 83 регионах РФ. Больше всего случаев зарегистрировали в Москве (638), Свердловской области (234) и Ханты-Мансийском АО (221). Кроме того, в первую десятку по новым случаям попали Нижегородская область (217), Санкт-Петербург (186), Мурманская область (183), Алтайский край (183), Ямало-Ненецкий АО (175), Иркутская область (170) и Красноярский край (135).

Как отметили в оперштабе, 25,9% носителей, зарегистрированных за минувшие стуки, не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, количество выздоровевших за сутки пациентов почти в два раза превысило число новых случаев и составило 9669 человек. Общее число вылечившихся, зарегистрированных за весь период наблюдений, возросло до 572 053.

Также за последние сутки скончались 165 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составляет 12 745.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих других стран. По его словам, число случаев на тысячу человек в РФ в два раза ниже, чем в США и Бразилии.