Москва, 22 июля. Более 290 тысяч медицинских и других работников получили президентские стимулирующие выплаты за работу в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме во время отчета о деятельности правительства.

При этом за работу с группами риска дополнительные пособия получили свыше 400 тысяч человек.

«Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ получили более 290 тысяч медицинских и других работников. Отдельные выплаты предоставлены и тем, кто работал с группами риска. Это свыше 400 тысяч человек», — заявил Мишустин.

Он также добавил, что страховые выплаты были предусмотрены для тех, кто заразился коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным пневмонией нового типа.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить меры поддержки медработников и обслуживающего персонала, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки.

Пособия выплачиваются, исходя из самого факта работы с коронавирусными пациентами, без привязки ко времени. Пособия введены с конца апреля и будут выплачиваться до конца лета. Средства для выплат выделены из резервного фонда правительства.