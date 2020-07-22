Диета 3: показания, таблица продуктов и примеры меню

Диета номер 3 показана при заболеваниях кишечника вне периода обострения, сопровождающихся запорами. Соблюдение рекомендаций специалистов и правильный рацион помогут решить проблему мягко и в кратчайшие сроки.
Когда диета №3 — необходимость
Щадящее питание является неотъемлемой составляющей курса лечения любых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Один из самых частых и неприятных симптомов, с которым приходится сталкиваться при сбоях в функционировании ЖКТ, — это запоры. Боль и дискомфорт отрицательно сказываются на работе организма и качестве жизни в целом. Употребление правильных продуктов вкупе с медикаментозной терапией способствуют скорейшему восстановлению моторики и улучшению самочувствия.
Помимо нерегулярного стула, стол номер 3 помогает справиться и с другими проблемами, вызванными трудностями при опорожнении кишечника. Он также может быть назначен для облегчения проявлений геморроя и нарушений целостности слизистой оболочки заднего прохода.
Правила соблюдения диеты №3
Для достижения максимального эффекта от больного требуется соблюдать некоторые рекомендации диетологов:
- Питание должно быть дробным — не менее пяти приемов пищи с интервалом в 2-3 часа.
- Общая калорийность — не более 2500 ккал в сутки.
- Основой рациона становятся углеводы. Их потребление составляет 400 г в день. На долю белков и жиров приходится до 90 г.
- Следует избегать крупнокусковой пищи, поскольку она отрицательно сказывается на двигательной активности кишечника.
- Программа предусматривает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, так как содержащаяся в их составе клетчатка благотворно влияет на перистальтику.
- Под запрет попадают все продукты, вызывающие брожение (см. таблицу ниже).
- Соблюдение питьевого режима — обязательное условие выздоровления. В день рекомендуется выпивать до двух литров воды без газа. Стакан за 30 минут до завтрака поможет проснуться и запустить пищеварительные процессы.
- Кефир и сухофрукты (в особенности чернослив) — лучшие помощники при трудностях с дефекацией.
Что можно и чего нельзя есть при диете №3. Таблица
|
ПРОДУКТ
|
РАЗРЕШЕНО
|
ЗАПРЕЩЕНО
|
Супы
|
На овощном или втором мясном бульоне. Борщ, свекольник.
|
Наваристые мясные бульоны, супы из бобовых.
|
Яйца
|
Не более 2 шт. в сутки в виде омлета на пару или всмятку.
|
Сваренные вкрутую, глазунья.
|
Рыба
|
Нежирные сорта без кожи, приготовленные на пару или сваренные.
|
Жареная, консервированная, соленая, вяленая, икра.
|
Мясо, птица
|
Курица, говядина, постная свинина, индейка, кролик, язык, печень.
|
Жирные и жилистые сорта, баранина, дичь, копчености, сало, переработанное мясо (колбаса, сосиски).
|
Хлеб и выпечка
|
Подсушенный или вчерашний цельнозерновой хлеб, галеты.
|
Свежие сдобные изделия из пшеничной муки, слоеное тесто.
|
Молочные продукты
|
Некислые творог, кефир и сметана, сыр нейтрального вкуса с пониженным содержанием жира.
|
Продукция повышенной жирности. Молоко и сливки — с осторожностью.
|
Крупы
Овощи
|
Гречка, пшено.
Цветная капуста, брокколи, свекла, морковь, картофель с осторожностью, кабачки, тыква, белокочанная капуста — только термически обработанная.
|
Бобовые, рис, манка, макаронные изделия из пшеницы.
Чеснок, лук, грибы, горошек.
|
Фрукты и ягоды
|
Практически любые, сухофрукты.
|
Айва, черника.
|
Напитки
|
Чай, отвар шиповника, компоты.
|
Газировка, алкоголь, кофе, какао.
|
Десерты
|
Зефир, пастила, мармелад, варенье, джем, мед.
|
Мороженое, сладкая сдоба, шоколад.
Исходя из приведенной таблицы, меню стола №3 может выглядеть следующим образом (на выбор):
Завтрак: творог с ягодами/овсянка на молоке с фруктами/хлеб из муки грубого помола с ломтиком авокадо + яйцо всмятку.
Второй завтрак: запеченное яблоко с медом/банан/сухофрукты.
Обед: борщ + паровая котлета с гречкой/свекольник + куриное филе с картофельным пюре/щи + кусок отварной рыбы + салат из свежих овощей.
Полдник: зефир + чай/творожная запеканка/фруктовый салат.
Ужин: винегрет/тефтели + паровые овощи/омлет.
Приведенные рекомендации актуальны не только для лечения, но и для профилактики запоров. Меню лечебного стола №3 подойдет всем приверженцам здорового образа жизни.