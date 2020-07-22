Диета 3: показания, таблица продуктов и примеры меню

Диета номер 3 показана при заболеваниях кишечника вне периода обострения, сопровождающихся запорами. Соблюдение рекомендаций специалистов и правильный рацион помогут решить проблему мягко и в кратчайшие сроки.

Когда диета №3 — необходимость

Щадящее питание является неотъемлемой составляющей курса лечения любых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Один из самых частых и неприятных симптомов, с которым приходится сталкиваться при сбоях в функционировании ЖКТ, — это запоры. Боль и дискомфорт отрицательно сказываются на работе организма и качестве жизни в целом. Употребление правильных продуктов вкупе с медикаментозной терапией способствуют скорейшему восстановлению моторики и улучшению самочувствия.

Помимо нерегулярного стула, стол номер 3 помогает справиться и с другими проблемами, вызванными трудностями при опорожнении кишечника. Он также может быть назначен для облегчения проявлений геморроя и нарушений целостности слизистой оболочки заднего прохода.

Правила соблюдения диеты №3

Для достижения максимального эффекта от больного требуется соблюдать некоторые рекомендации диетологов:

Питание должно быть дробным — не менее пяти приемов пищи с интервалом в 2-3 часа. Общая калорийность — не более 2500 ккал в сутки. Основой рациона становятся углеводы. Их потребление составляет 400 г в день. На долю белков и жиров приходится до 90 г. Следует избегать крупнокусковой пищи, поскольку она отрицательно сказывается на двигательной активности кишечника. Программа предусматривает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, так как содержащаяся в их составе клетчатка благотворно влияет на перистальтику. Под запрет попадают все продукты, вызывающие брожение (см. таблицу ниже). Соблюдение питьевого режима — обязательное условие выздоровления. В день рекомендуется выпивать до двух литров воды без газа. Стакан за 30 минут до завтрака поможет проснуться и запустить пищеварительные процессы. Кефир и сухофрукты (в особенности чернослив) — лучшие помощники при трудностях с дефекацией.

Что можно и чего нельзя есть при диете №3. Таблица

ПРОДУКТ РАЗРЕШЕНО ЗАПРЕЩЕНО Супы На овощном или втором мясном бульоне. Борщ, свекольник. Наваристые мясные бульоны, супы из бобовых. Яйца Не более 2 шт. в сутки в виде омлета на пару или всмятку. Сваренные вкрутую, глазунья. Рыба Нежирные сорта без кожи, приготовленные на пару или сваренные. Жареная, консервированная, соленая, вяленая, икра. Мясо, птица Курица, говядина, постная свинина, индейка, кролик, язык, печень. Жирные и жилистые сорта, баранина, дичь, копчености, сало, переработанное мясо (колбаса, сосиски). Хлеб и выпечка Подсушенный или вчерашний цельнозерновой хлеб, галеты. Свежие сдобные изделия из пшеничной муки, слоеное тесто. Молочные продукты Некислые творог, кефир и сметана, сыр нейтрального вкуса с пониженным содержанием жира. Продукция повышенной жирности. Молоко и сливки — с осторожностью. Крупы Овощи Гречка, пшено. Цветная капуста, брокколи, свекла, морковь, картофель с осторожностью, кабачки, тыква, белокочанная капуста — только термически обработанная. Бобовые, рис, манка, макаронные изделия из пшеницы. Чеснок, лук, грибы, горошек. Фрукты и ягоды Практически любые, сухофрукты. Айва, черника. Напитки Чай, отвар шиповника, компоты. Газировка, алкоголь, кофе, какао. Десерты Зефир, пастила, мармелад, варенье, джем, мед. Мороженое, сладкая сдоба, шоколад.

Исходя из приведенной таблицы, меню стола №3 может выглядеть следующим образом (на выбор):

Завтрак: творог с ягодами/овсянка на молоке с фруктами/хлеб из муки грубого помола с ломтиком авокадо + яйцо всмятку.

Второй завтрак: запеченное яблоко с медом/банан/сухофрукты.

Обед: борщ + паровая котлета с гречкой/свекольник + куриное филе с картофельным пюре/щи + кусок отварной рыбы + салат из свежих овощей.

Полдник: зефир + чай/творожная запеканка/фруктовый салат.

Ужин: винегрет/тефтели + паровые овощи/омлет.

Приведенные рекомендации актуальны не только для лечения, но и для профилактики запоров. Меню лечебного стола №3 подойдет всем приверженцам здорового образа жизни.