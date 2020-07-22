Москва, 22 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на проблемы при оптимизации здравоохранения. Зал встретил тезис аплодисментами.

Глава российского правительства отметил, что пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала способность здравоохранения в РФ мобилизоваться перед лицом серьезной угрозы. При этом, по словам Мишустина, ситуация позволила увидеть общие проблемы отрасли, в том числе и те, которые возникли при ее оптимизации. Об этом глава кабмина сказал в ходе отчета о деятельности правительства в Госдуме.

«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий. Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения», — указал Михаил Мишустин.

По его словам, с распространением COVID-19 значительная нагрузка легла на первичное звено — фундамент всей системы здравоохранения. Мишустин напомнил, что ключевую задачу по модернизации поставил президент России Владимир Путин. Для ее выполнения «будет выделено почти 500 миллиардов рублей на соответствующую следующую пятилетку».

«При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения», — резюмировал Мишустин.

В ходе отчета Мишустин также назвал приоритет в работе правительства. По его словам, это борьба с бедностью.

«Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент», — указал председатель кабинета министров.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года в Китае. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. В РФ был принят ряд ограничительных мер для борьбы с COVID-19. Власти России приняли большой пакет мер для поддержки россиян, малого и среднего бизнеса.